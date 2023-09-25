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Сегодня, 06:42

Гамрот назвал бойцов, с которыми он откажется драться

Давид Хачатрян
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Польский легковес UFC Матеуш Гамрот (23-2) заявил, что он не будет драться со своими спарринг-партнерами по команде, но готов встретиться с ними только в одном случае — в бою за титул чемпиона.

«Готов ли я драться со своими товарищами по команде [Ренато Мойкано, Грантом Доусоном, Дастином Порье]? В American Top Team много хороших парней, мне нравится с ними тренироваться. American Top Team — лучший зал в мире, там отличные спарринг-партнеры и тренеры. Это мой второй дом. Надеюсь, я никогда с ними [спарринг-партнерами] не подерусь, потому что драться с теми, с кем ты тренируешься — это неприятно. Мы можем подраться только в одном случае — за титул чемпиона. Это единственная причина, по которой мы можем встретиться в октагоне», — сказал Гамрот на пресс-конференции UFC.

Гамрот победил Рафаэля Физиева (12-3) техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

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