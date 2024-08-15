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Сегодня, 10:37

Гамрот: «Дю Плесси победит Адесанью»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (24-2) считает, что чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) гораздо более универсальнее, чем экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3).

«Кто победит? Я думаю, что Дрикус. Мне нравится этот парень. У нас хорошие отношения. Он хорош везде. Возможно, его бой с Адесаньей будет похож на мой с [Дэном] Хукером. Адесанья — высококлассный ударник, но его джиу-джитсу и борьба не на таком уровне. Если Дрикус проведет тейкдаун, то ему будет намного легче сражаться. Думаю, что сила Адесаньи и Дрикуса отличается, так что мой прогноз: Дрикус выиграет этот бой», — сказал Гамрот на пресс-конференции.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Матеуш Гамрот
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