Гамрот сделал заявление после поражения Хукеру

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (24-3) отметил, что он извлечет ошибки из поражения Дэну Хукеру (24-12).

«Это поражение, но путешествие продолжается! Это было самое замечательное путешествие в моей жизни! Пришло время вернуться домой, чтобы исправить некоторые вещи, и я сделаю еще одну попытку! Спасибо всем за вашу поддержку и сообщения, мое сердце болит, но такова жизнь. Спасибо моей команде за это время в Австралии! Я очень ценю это! Я люблю вас, ребята!» — написал поляк в соцсетях.

Хукер победил Гамрота раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.