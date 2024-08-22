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Сегодня, 13:49

Гамрот: «Я хочу провести реванш с Дариушем в декабре»

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (24-3) заявил о желании провести реванш с седьмым номером рейтинга в легком весе Бенилом Дариушем (22-6).

«Я думаю, что мой следующий бой может состояться в декабре. Если UFC одобрит, то я бы хотел провести реванш с Бенилом Дариушем. Я проиграл ему, так что это хорошее время, чтобы взять реванш», — сказал Гамрот в интервью Павелу Выробеку.

Дэн Хукер (24-12) победил Гамрота раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Матеуш Гамрот
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