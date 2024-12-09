Ган получил переломы трех пальцев ноги в поединке с Волковым

Французский боец Сирил Ган опубликовал рентгеновский снимок после боя с россиянином Александром Волковым в турнире UFC 310.

На фотографии видно, что у спортсмена сломаны фаланги и плюсневые кости. Ранее Ган рассказал, что сломал пальцы на ноге после первого же удара в поединке с Волковым.

Бой Гана и Волкова на UFC 310 прошел 8 декабря и завершился победой француза раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). После поединка российский боец раскритиковал женщину-арбитра за ее решение отдать свой голос Гану.

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения.