В ночь со 2 на 3 сентября, Сириль Ган подерется с Сергеем Спиваком в главною бою вечера UFC Fight Night 226. Поединок в тяжелой весовой категории (до 120 кг) пройдет на «Аккор Арене» в Париже. Ориентировочное время начало боя — 00.30 по московскому времени.

Трансляцию поединка Ган — Спивак покажут на телеканалах «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 23.45 мск. Также поединок можно посмотреть через официальное приложение промоушена UFC Fight Pass.

В активе французского бойца 13 боев (11 побед и 2 поражения). Ган проиграл в крайнем поединке Джону Джонсу на турнире UFC 285.

Молдавский боец провел 19 боев, в которых одержал 16 побед и 3 поражения. Предыдущий поединок провел в феврале этого года против Деррик Льюис на турнире UFC Fight Night 218, где победил сабмишеном.