Гарбрандт: «У Шона О'Мэлли в технике много дыр и слабых мест»

Экс-чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт (13-5) поделился впечатлениями от победы Шона О'Мэлли (17-1) над Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

«Я рад, что Шон «Шугар» наконец-то вышел на сцену. Вокруг него было много хайпа, и он одержал победу над Алджамейном, — сказал Гарбрандт в эфире подкаста Майкла Биспинга «Believe You Me». — Если посмотреть на тот бой, то я думаю, что Алджамейн просто слишком сильно хотел перевести бой на землю. Ему было не очень комфортно двигаться.

Шон — контрударник, и он [Стерлинг] сделал выпад, оставив себя открытым, а с хорошим контрударником так делать нельзя. Шон сказал себе: «Я буду драться до последнего, чтобы не дать себя повалить». Алджамейн постоянно совершал ошибки, из-за которых он потерял титул.

Но, как я уже сказал, я рад за Шона. Я думаю, что это здорово, что он стал чемпионом в нашем дивизионе, но у него есть много дыр и слабых мест, которые будут часто выявляться. Но сейчас пусть он наслаждается своим чемпионством и тем, что ему удалось сделать в субботу вечером".

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.