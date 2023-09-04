Айан Гарри: «Конор стал частью ирландской религии»

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Айан Гарри (13-0) рассказал, как экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) на него повлиял.

«Послушайте, несомненно, что Конор оказал влияние на мою карьеру, посмотрите, где мы выросли, — сказал Гарри в интервью Bloody Elbow. — Такое ощущение, что он теперь часть религии нашей страны. Это тот человек, на которого люди будут равняться и черпать в нем вдохновение еще долгие годы. Потому что-то, что он сделал, было сенсационным, и то, как он это сделал, как он захватил США. Его подход к боям отличался от всего, что мы когда-либо видели. Он навсегда изменил игру. И меня всегда будут с ним сравнивать, ведь я тоже родом из Дублина, Ирландия. И очевидно, что благодаря влиянию Конора я оказалась здесь. Но сейчас я готов строить собственную карьеру».

Гарри в прошлом бою победил Нила Магни (28-11) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24). Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.