Гарри: «Я хочу доказать, что я лучший ударник в истории этого веса. Дайте мне Стивена Томпсона!»

Ирландский боец Айан Гарри поделился впечатлениями от победы над американцем Нила Магни.

«Я говорил всем — когда я показываю все, что у меня есть, я доминирую. И сегодня в этом был мой план. Этот парень дрался с лучшими, это был его 31-й бой в UFC, и я сделал так, что сегодня он выглядел, как будто никогда до этого не выходил в октагон. Я не торопился, я проявил терпение, я показал, что такое элитная ударка.

Мы часто видели, как люди улетали в нокаут, когда пытались форсировать финиш, я же доминировал от начала и до конца. Я делал ему больно, опять делал больно, и при этом постоянно разговаривал с ним. Это была управа. Теперь я попадаю в топ-10, мне 25 лет, я хочу доказать, что я лучший ударник в истории этого дивизиона. И Джо, думаю, ты понимаешь, к кому я клоню. Чтобы доказать, что ты лучший ударник, ты должен побить лучшего ударника. И многие таковым считают Стивена Томпсона. Поэтому дайте мне Стивена Томпсона — когда бы то ни было и где бы то ни было!» - сказал Гарри в октагон-интервью.