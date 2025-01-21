Гасанов заявил, что поражение от Двалишвили позволит Умару Нурмагомедову в будущем выйти на другой уровень

Чемпион лиги АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке против Мераба Двалишвили за титул в легчайшем весе на турнире UFC 311.

29-летний боец уступил единогласным решением судей.

«Хабиб Нурмагомедов как гонял, так и будет гонять всю команду. В этом смысле он знает лучше всего, как подготовить бойцов. Умар после такого тяжелого поединка станет более зрелым и сильным. Этот бой дал Нурмагомедову такой опыт, что в будущем он выйдет на другой уровень», — приводит слова Гасанова MMA.Metaratings.

Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Ранее на его счету было 18 побед в 18 поединках.