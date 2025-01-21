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Сегодня, 19:07

Гасанов: «Возможно, Махачев будет показывать себя лучше в полусреднем весе»

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Чемпион лиги АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов поделился мыслями о возможном переходе Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Атлетичность ребят из полусреднего веса не показатель уровень твоих кондиций. Взять того же Федора Емельяненко, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Гасанова. — Я же стою в парах с Исламом, понимаю, насколько он мощный. Он хорошо чувствует себя, когда работает со мной в парах. Возможно, он на весогонке теряет часть своей формы. Возможно, в полусреднем весе он будет показывать себя лучше, если не будет много гонять. Надо прибавить в физике и в весе. У него хорошие шансы в полусреднем весе. Не согнанный килограмм даже играет в плюс, не то, что семь килограмм».

На турнире UFC 311 Махачев одержал победу сабмишном в первом раунде над Ренато Мойкано и провел четвертую защиту титула UFC в легком весе.

Источник: mma.metaratings.ru
UFC 311
Ислам Махачев
UFC
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