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Сегодня, 14:32

Газиев: «Ган — самый быстрый тяжеловес из всех, кого я видел»

Алина Савинова
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Новичок UFC Шамиль Газиев поделился воспоминаниями о спаррингах с французским бойцом ММА Сирилом Ганом.

«Сирил — самый быстрый тяжеловес из всех, кого я видел. Его лучшая сторона — это работа ног. Я не успевал за ним и его действиями в стойке. Думаю, в стойке он может победить любого тяжеловеса. Слабая сторона — это отсутствие спарринг-партнеров с хорошими борцовскими навыками. Во Франции с этим беда», — цитирует Газиева MMA.Metaratings.ru.

Дагестанский боец подписал контракт с UFC после успешного выступления в Contender Series. В турнире в Лас-Вегасе он победил американца Грега Веласко.

33-летний Газиев провел 11 побед в смешанных единоборствах, во всех из которых одержал победы. В активе 33-летнего Гана 2 поражения при 12 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boec-ufc-gaziev-gan-samyi-bystryi-tyazheloves-iz-vsekh-kogo-ya-videl-288809/
Сирил Ган
ММА
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