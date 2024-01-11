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Сегодня, 05:21

Газиев подерется с Розенструйком 2 марта на UFC Fight Night 238

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес Шамиль Газиев (12-0) проведет второй бой в UFC против Жаирзиньо Розенструйка (13-5) 2 марта на UFC Fight Night 238 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщил тренер бойца Эльдар Эльдаров в соцсетях.

Газиев в прошлом бою одолел словака Мартина Будая (13-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Газиев после боя получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера»

Розенструйк в прошлом бою проиграл Джейлтону Алмейде (20-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 13 мая 2023-го на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Шамиль Газиев
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