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Сегодня, 12:17

Газиев получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за победу на UFC 296

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес Шамиль Газиев (12-0) после победы над словаком Мартином Будаем (13-2) в дебютном для себя поединке в UFC, получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера».

Газиев победил Будая техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Также бонус за «Выступление вечера» получили Ариана Липски (17-8) и Джош Эмметт (18-4). Бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» забрали Ирене Альдана (14-7) и Карол Роса (17-5).

Шамиль Газиев
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