Сегодня, 15:45

Газиев рассказал о срыве боя со Спиваком на турнире UFC в Катаре

Анастасия Пилипенко

Российский боец тяжелого веса Шамиль Газиев, выступающий за Бахрейн, сообщил о срыве поединка с Сергеем Спиваком. Он должен был пройти 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе.

«Соперник снялся, UFC ищет нового. Джон Джонс, пора возвращаться», — написал Газиев в социальной сети.

По информации журналиста ESPN Карлоса Легаспи, молдавского бойца заменит Вальдо Кортес-Акоста.

Спивак проиграл два боя подряд и теперь занимает седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов.

Газиев занимает 11-е место в рейтинге, имея 14 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Сергей Спивак
Шамиль Газизов
