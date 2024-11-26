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Сегодня, 18:20

Газиев рассказал, почему он выступает в UFC под флагом Бахрейна, а не России

Камила Абдурахманова
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Боец смешанных единоборств из России Шамиль Газиев объяснил, почему в UFC он представляет Бахрейн.

«Я являюсь россиянином. Просто представляю Бахрейн, так как по любителям за него дрался. Они меня вели, каким был флаг, таким и остался. Не знаю, как это получилось. Я постоянно живу в России. У меня здесь семья и родители. Я — россиянин, у меня российский паспорт», — сказал Газиев MMA.Metaratings.ru.

Газиев участвовал в трех боях UFC и одержал победу в двух из них. У спортсмена из Бахрейна 13 побед и одно поражение. Шамиль выйдет на свой следующий поединок 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Шамиль Газиев
UFC

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