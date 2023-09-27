Газиев заявил, что будет выступать в UFC под флагом Бахрейна

Новичок UFC Шамиль Газиев рассказал, что будет выступать в промоушене под флагом Бахрейна.

«Я с 2018 года выступаю за Бахрейн. Тренируюсь там же в клубе «КНК ММА. В Бахрейне главным тренером национальной сборной по MMA является мой давний друг Эльдар Эльдаров, который также является учеником Абдулманапа Магомедовича. В команду я попал по его приглашению. В Бахрейне очень хорошие, дружелюбные люди. Многим похожи по взглядам на жизнь на людей из Дагестана. Поэтому я там чувствую себя как дома. В России живут мои родные и близкие, поэтому сказать, что там хуже, чем где-то, я не могу. Без семьи хорошо не бывает нигде», — цитирует Газиева MMA.Metaratings.ru.

В активе 33-летнего Газиева 11 побед и ни одного поражения.