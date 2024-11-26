Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:40

Газиев заявил, что обрадуется бою с чемпионом UFC

Telegram Дзен

Боец смешанных единоборств из России, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев подтвердил, что должен провести следующий бой 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250.

«1 февраля должен состояться мой бой. Петерсен — один из тех, кто может стать моим соперником. Мне без разницы, кто им будет. Главное, чтобы я подрался. Дадут из топ-15, буду рад, если дадут чемпиона — обрадуюсь еще сильнее. Не было времени посмотреть бои Петерсена. Но еще посмотрим. Обычно я слежу за всеми бойцами UFC, изучаю, кто и на что способен», — цитирует Газиева Metaratings.

34-летний Газиев одержал 13 побед в профессиональных единоборствах.

Источник: Metaratings
Шамиль Газиев
UFC

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024: основная информация
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Сегодня
Вчера
Неделя