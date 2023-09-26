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Сегодня, 14:34

Генри Сехудо дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) предполагает, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) одолеет чемпиона Леона Эдвардса (21-3).

«Колби Ковингтон придерживается одного стиля, и этот стиль заключается в том, чтобы просто бороться, обхватывать тебя. Да, его стиль борьбы скучен. Он просто обхватывает тебя за ноги. Этот поединок идеален для него. Я думаю, у нас будет новый чемпион. Я не думаю, что защиты от тейкдаунов Леона Эдвардса будет достаточно [против такого парня, как Колби Ковингтон]», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Эдвардс и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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