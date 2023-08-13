Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:16

Генри Сехудо дал совет Шону Стрикленду на бой с Адесаньей

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что пятому номеру рейтинга в среднем весе Шону Стрикленду (27-5) нужно идти ва-банк, чтобы победить чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью (24-2).

«Шон Стрикленд, я собираюсь дать тебе несколько реальных подсказок. Что поможет тебе победить Исраэля Адесанью? Я до смерти ненавижу Исраэля Адесанью, и не только его, но и всех в City Kickboxing, – заявил Сехудо на своем канале в YouTube. – Думаю ли я, что ты выиграешь, Шон? Нет, не думаю.

Но ты должен использовать пространство, навязывать грязную драку, но, что еще важнее, – рисковать. Задача Адесаньи – финишировать тебя. Он не может позволить себе победу решением судей в своем родном городе Сиднее. Его задача – финишировать тебя, идти напролом».

Обычно я даю лучшие советы, но поскольку Шон строго ограничен в своих возможностях, он будет использовать только руки против парня, который дрался с лучшими, который побеждал лучших".

Адесанья и Стрикленд подерутся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

 

Генри Сехудо
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
ММА
0
Читайте также
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Висенте Люке готов подраться с Дастином Порье