Генри Сехудо дал совет Шону Стрикленду на бой с Адесаньей

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что пятому номеру рейтинга в среднем весе Шону Стрикленду (27-5) нужно идти ва-банк, чтобы победить чемпиона дивизиона Исраэля Адесанью (24-2).

«Шон Стрикленд, я собираюсь дать тебе несколько реальных подсказок. Что поможет тебе победить Исраэля Адесанью? Я до смерти ненавижу Исраэля Адесанью, и не только его, но и всех в City Kickboxing, – заявил Сехудо на своем канале в YouTube. – Думаю ли я, что ты выиграешь, Шон? Нет, не думаю.

Но ты должен использовать пространство, навязывать грязную драку, но, что еще важнее, – рисковать. Задача Адесаньи – финишировать тебя. Он не может позволить себе победу решением судей в своем родном городе Сиднее. Его задача – финишировать тебя, идти напролом».

Обычно я даю лучшие советы, но поскольку Шон строго ограничен в своих возможностях, он будет использовать только руки против парня, который дрался с лучшими, который побеждал лучших".

Адесанья и Стрикленд подерутся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.