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Сегодня, 10:30

Сехудо: «Бездельник О'Мейли не смог защититься от тейкдауна»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) раскритиковал Шона О'Мэлли (18-2) за то, что он не смог защититься от тейкдаунов Мераба Двалишвили (18-4).

«Эй, О'Мэлли, ты хотел стать следующим Конором Макгрегором — теперь ты им стал. Ни один из вас, бездельников, не может защититься от тейкдауна», — написал Сехудо в соцсети X.

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА

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