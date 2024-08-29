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Сегодня, 13:50

Сехудо: «В борьбе Джонс лучше Кормье»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) считает, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) сильнее в борьбе бывшего чемпиона в двух весовых категориях Даниэля Кормье (23-3).

«В борьбе Джонс лучше Кормье. Джонс проводил Кормье тейкдауны, защитился от его борьбы, и я очень много наблюдал за борьбой Джонса. Он расправился с Сирилом Ганом благодаря таймингу, благодаря своему инстинкту», — сказал Сехудо на Home of Fight.

Джонс победил Кормье в 2015-м единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), а два года спустя нокаутировал его в реванше, однако бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Джонса.

Генри Сехудо
Даниэль Кормье
Джон Джонс
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