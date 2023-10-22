Гейджи заявил, что должен стать следующим соперником Махачева

Американец Джастин Гейджи заявил, что он должен стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева.

В субботу, 21 октября, Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

«Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать», — цитирует Гейджи ТАСС.