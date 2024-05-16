Гейджи рассказал, как однажды нокаутировал самого себя

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи признался, что однажды пробил столешницу прилавка своей головой.

«Мне всегда нравилось делать что-то безумное. В нашем городе был прилавок, где продавали всевозможные булочки. В какой-то момент мне пришла в голову идея пробить головой столешницу этого прилавка. Просто ради забавы. В итоге я вырубился, мне наложили швы. Мама была просто в ярости», — цитирует Гейджи Bloody Elbow.

В последнем бою американец (25-5) проиграл Максу Холлоуэю (25-7) глухим нокаутом в пятом раунде. Поединок за титул BMF прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.