Гига Чикадзе подерется с Джошем Эмметом 16 декабря на UFC 296

Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе Гига Чикадзе (15-3) проведет следующий поединок против шестого номера рейтинга Джоша Эммета (18-4) 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Об этом сообщила UFC.

Чикадзе в прошлом бою победил Алекса Касереса (21-14) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27). Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Эммет проиграл Илие Топурии (14-0) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.