Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:48

Гига Чикадзе согласился на бой с Джошем Эмметтом: «Я нокаутирую тебя в первом раунде»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе грузинский боец Гига Чикадзе (15-3) бросил вызов шестому номеру рейтинга Джошу Эмметту (19-4).

«Джош! Ты победил парня, который встал с дивана и работает с коровами на ферме. Прими предложение UFC на UFC 300, я уже сказал «ДА»! Я сделаю с тобой то, что ты сделал с ним!» — написал грузинский боец в соцсети X.

Чикадзе должен был драться с Эмметтом на UFC 296, но получил травму и выбыл из поединка.

Вместо грузина на поединок вышел американец Брайс Митчелл (16-2), который проиграл Эмметту нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Брайс Митчелл. Боец UFC улетел в самый жуткий нокаут года, но не парится. «Благодаря гонорару я дострою курятник»

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Украинские футболисты обратились к президенту Франции Макрону с просьбой не пускать россиян на Олимпиаду
Бывший защитник ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Льву Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда Сухум – Москва
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Роберт Уиттакер стал отцом в 5-й раз