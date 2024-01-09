Гига Чикадзе согласился на бой с Джошем Эмметтом: «Я нокаутирую тебя в первом раунде»

Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе грузинский боец Гига Чикадзе (15-3) бросил вызов шестому номеру рейтинга Джошу Эмметту (19-4).

«Джош! Ты победил парня, который встал с дивана и работает с коровами на ферме. Прими предложение UFC на UFC 300, я уже сказал «ДА»! Я сделаю с тобой то, что ты сделал с ним!» — написал грузинский боец в соцсети X.

Чикадзе должен был драться с Эмметтом на UFC 296, но получил травму и выбыл из поединка.

Вместо грузина на поединок вышел американец Брайс Митчелл (16-2), который проиграл Эмметту нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.