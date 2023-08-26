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Сегодня, 17:40

Гига Чикадзе: «Дайте мне бой с Эль-Ссыкунишко 16 декабря на номерном турнире»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Грузинский боец Гига Чикадзе прокомментировал свою победу над Алексом Касэресом на турнире UFC Fight Night 225 в Сингапуре и вызвал на поединок Яира Родригеса.

«Тяжело обходиться без работы полтора года, когда на тебе жена и двое детей. Особенно учитывая, что в начале моей карьеры тут UFC дали мне отличную возможность провести 8 боев почти за полтора года.
Вы видели сегодня, ребята, что я поработал над своим стилем, изменил его так, чтобы выигрывать все бои. И у меня для вас сегодня большое объявление, ребята... Гига-шоу вернулось, засранцы, я иду на всех, дайте мне бой с Эль-Ссыкунишко (Яир Родригес, «Эль Пантера») на декабрьский PPV-турнир, 16 декабря!» — сказал Чикадзе после поединка с Касэресом.

На счету 35-летнего Чикадзе 15 побед и 3 поражения в профессиональной карьере в ММА.

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