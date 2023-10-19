Гилберт Бернс дал прогноз на бой Чимаева и Усмана

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хамзата Чимаева (12-0) и экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3).

«Эти парни столкнутся лбами в первом раунде. Камару будет действовать более расслабленно, пытаясь довести бой до второго-третьего раунда. Хамзат, напротив, будет взрывным. Я знаю, что когда два борца дерутся, то их бой превращается в кикбоксинг, но я предполагаю, что они поборются, чтобы почувствовать силу друг друга. Если я бы ставил, то поставил бы на Камару Усмана. Мне кажется, это будет близкий бой, 50 на 50», — сказал Бернс на своем YouTube-канале.

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.