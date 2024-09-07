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Сегодня, 16:00

Бернс — Брэди: главный кард турнира UFC Fight Night

Бой Бернса и Брэди возглавит турнир UFC Fight Night
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 (UFC Vegas 97) пройдет в ночь с 7 на 8 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC Apex». Вечер ММА начнется в 23.00 7 сентября по московскому времени.

Заглавное событие турнира — бой между экс-претендентом на титул из Бразилии Гилбертом Бернсом и Шоном Брэди из США. Главный кард стартует в 2.00 8 сентября по московскому времени, бой Бернс — Брэди начнется ориентировочно в 5.00 мск.

Главный кард

  • Гилберт Бернс (22-7) — Шон Брэди (16-1)

  • Джессика Андраде (26-12) — Наталья Силва (17-5-1)

  • Стив Гарсия (16-5) — Кайл Нельсон (16-5-1)

  • Мэтт Шнелл (16-8, БН — 1) — Коди Дерден (16-6-1)

  • Тревор Пик (9-2, БН — 1) — Янал Ашмоз (7-1)

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass, начало трансляции — 23.00 7 сентября. Бои главного карда покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru.

Результаты турнира UFC Fight Night с главным боем Бернс — Брэди будут доступны в матч-центре и ленте новостей нашего сайта.

Гилберт Бернс
Наталья Силва
Шон Брэди
UFC
ММА

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