Глава Bellator отреагировал на подписание Майкла Пейджа в UFC

Скотт Кокер, глава Bellator, поздравил бывшего бойца своей лиги Майкла Пейджа (21-2) с подписанием контракта с UFC.

«Я всегда смотрел на Майкла Пейджа как на одного из самых разносторонних, талантливых и эффективных мастеров боевых искусств, которых я когда-либо продвигал. Я всегда буду его поклонником. Поздравляю с новым контрактом с UFC! Я буду наблюдать за твоим боем в Майами», — написал Кокер в соцсети X.

Пейдж выступал в Bellator с 2013 по 2022 год. Он одержал 17 побед в лиге и потерпел лишь 2 поражения.

Пейдж дебютирует в UFC в бою против 12-го номера рейтинга в полусреднем весе Кевина Холланда (25-10) 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США.