Глава Дагестана Меликов — о словах Махачева про Россию: «Эта фраза для нас настолько же важна, как наш триколор»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на слова Ислама Махачева после победы над Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322, который проходил в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

После боя россиянин заявил: «У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы!».

«Они на вчерашний день были определенным девизом. Эта фраза для нас настолько же важна, как наш триколор. Эти слова были произнесены для нас всех. Хотел бы поздравить не только Махачева, но и всю его команду», — цитирует Меликова matchtv.ru.

Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45). Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. На счету 34-летнего бойца теперь 28 побед и 1 поражение.