Глава Showtime Sports рассказал, что бокс гораздо популярнее UFC

Президент Showtime Sports Стивен Эспиноза предостерег главу Дану Уайта от идеи войти в индустрию бокса.

«Не все боевые виды спорта одинаковы, — сказал Эспиноза на пресс-конференции. — Не хочу никого обидеть, но здесь есть свои уровни. Сборы от этого события [Альварес — Чарло] составят более 20 миллионов долларов. За последние шесть месяцев это уже третье событие, собравшее более 20 миллионов долларов. Если говорить в целом, то за всю свою историю UFC никогда не собирала 20 миллионов долларов. С апреля мы сделали это три раза».

Ранее Уайт неоднократно говорил, что хочет открыть промоутерскую компанию в боксе.