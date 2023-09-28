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Сегодня, 12:14

Глава Showtime Sports рассказал, что бокс гораздо популярнее UFC

Давид Хачатрян
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Президент Showtime Sports Стивен Эспиноза предостерег главу Дану Уайта от идеи войти в индустрию бокса.

«Не все боевые виды спорта одинаковы, — сказал Эспиноза на пресс-конференции. — Не хочу никого обидеть, но здесь есть свои уровни. Сборы от этого события [Альварес — Чарло] составят более 20 миллионов долларов. За последние шесть месяцев это уже третье событие, собравшее более 20 миллионов долларов. Если говорить в целом, то за всю свою историю UFC никогда не собирала 20 миллионов долларов. С апреля мы сделали это три раза».

Ранее Уайт неоднократно говорил, что хочет открыть промоутерскую компанию в боксе.

Бокс
Дана Уайт
UFC
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