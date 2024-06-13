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Сегодня, 08:34

Дана Уайт назвал Трампа самым стойким человеком, которого он когда-либо встречал

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-президент США Дональд Трамп — патриот своей страны и «самый стойкий человек, которого он встречал в своей жизни».

«Он номер один. Если взять любого из величайших бойцов всех времен, то Трамп будет номером один. Он самый стойкий человек, которого я встречал в своей жизни. Зачем он продолжает это делать? У него есть деньги, прекрасная жизнь, все, что он пожелает. Но он не останавливается.

Единственное, что я могу вам сказать наверняка, — этот человек любит свою страну. Он любит всех американцев, независимо от их цвета кожи, религии и так далее. Он не расист, он прекрасный человек, который любит Америку и заботится об этой стране. И это факт. Если бы он не был таким человеком, я бы никогда с ним не связался», — сказал Уайт FOX News.

Во время своей президентской кампании 2024 года Трамп часто посещает турниры UFC и другие крупные спортивные события. Его связывает давняя дружба с президентом UFC Даной Уайтом, которая началась еще в начале 2000-х, когда UFC только набирала популярность.

Дана Уайт
Дональд Трамп
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