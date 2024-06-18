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Сегодня, 12:16

Уайт: «Проблема в том, что я действительно не в курсе, что случилось с Чимаевым»

Руслан Минаев
Дана Уайт.
Фото UFC
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Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, почему Хамзат Чимаев снялся с поединка с Робертом Уиттакером на турнире в Саудовской Аравии.

«Проблема в том, что мы действительно не в курсе того, что с ним. Я видел запись, где он находился в тяжелом состоянии. Каждый раз, когда он приближается к бою, ему становится по-настоящему плохо. Я не знаю, как долго он будет в отключке, не знаю, что сказать. Его нет в США, и наши врачи его не осматривали. Он оторван от мира, с ним трудно связаться и как-то помочь», — цитирует Уайта портал MMA Fighting.

За карьеру Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке решением судей победил Камару Усмана в октябре прошлого года.

Чимаева в бою с Уиттакером заменил Икрам Алискеров.

Дана Уайт
Хамзат Чимаев
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