Дана Уайт намекнул, что в ближайшее время Махачев не подерется за пояс в полусреднем весе

Глава UFC Дана Уайт намекнул, что в ближайшее время действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) не подерется за пояс в полусреднем весе.

«Я обедал с Исламом несколько дней назад. Мы не говорили на счет боев, общались о семье и подобном. Не знаю, встретится ли он с Эдвардсом. Я бы хотел, чтобы он остался в легком дивизионе», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.