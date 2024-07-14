Глава UFC Дана Уайт отреагировал на покушение на Дональда Трампа

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Я сейчас лечу в самолете в Италию, и мой телефон разрывается от текстовых сообщений людей, которые сообщают мне, что в Трампа стреляли. Я в полном шоке от случившегося. Я до сих пор не знаю, насколько все плохо и в порядке ли он. Но мне прислали фотографию (на снимке Трамп после покушения со следами крови на лице поднимает кулак), и я молюсь, чтобы Трамп был на 100 процентов здоров. Это изображение идеально отражает именно того человека, каким я знаю Дональда Трампа. Он самый жесткий, самый стойкий на этой планете. Я надеюсь, что слабый трус, который стрелял в него, получит по заслугам», — написал Уайт в своих соцсетях.

На Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. По данным CNN, он получил ранение головы. The New York Times информирует, что Трамп проходит медосмотр.