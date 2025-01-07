Глава UFC Дана Уайт вошел в совет директоров компании Meta*

Президент UFC Дана Уайт стал членом совета директоров компании Meta*, которой владеет американский предприниматель Марк Цукерберг.

Об этом Уайт сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Я никогда не был заинтересован в том, чтобы войти в какой-либо совет директоров, пока не получил предложения присоединиться к Meta. Я верю, что социальные сети — это будущее. Рад присоединиться к этой невероятной команде и узнать больше об этом бизнесе изнутри. Больше всего на свете я люблю создавать бренды, и с нетерпением жду возможности помочь вывести компанию на новый уровень», — написал Уайт.

Дана Уайт является президентом UFC с 2001 года.

* - компания Meta признана в России экстремистской организацией.