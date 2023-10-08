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Сегодня, 09:00

Дана Уайт: «Российские бойцы смогут выходить на бой с флагом России»

Давид Хачатрян
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что, начиная с турнира UFC Fight Night 229, бойцы смогут выходить на бой с флагом своей страны.

«Мы вернули флаги. Когда я был в отпуске и смотрел турнир, приуроченный ко Дню независимости Мексики, отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги».

Смогут ли бойцы из России выходить с флагом? Да. Все знают мое отношение к определенные моментам. Мне просто наплевать! Люди стали слишком мягкими, слишком чувствительными ко всему. Флаги возвращаются», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В 2022-м UFC запретила бойцам выходить на бой с флагами из-за конфликта между Россией и Украиной — лига не хотела создавать политическую напряженность.

Дана Уайт
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