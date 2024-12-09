Глава UFC Уайт впервые прокомментировал приговор Макгрегора по делу об изнасиловании

Президент UFC Дэйна Уайт ушел от ответа на вопрос по поводу приговора бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который был признан виновным по делу об изнасиловании.

«Что вы имеете в виду, спрашивая о моей реакции. Если бы у меня был комментарий, я бы его уже сделал. Он очень давно не дрался. Если у него будет бой, это будет в следующем году», — приводит слова Уайта MMAWeekly.

Во время своего последнего боя против Дастина Порье, который состоялся в июле 2021 года, Макгрегор получил перелом ноги.