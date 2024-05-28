Тренер Порье: «Хабиб показал нам пробелы Дастина»

Главный тренер третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8) Мэтт Браун рассказал, что Порье в преддверии боя с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) отрабатывает умение вставать с партера в стойку.

«Хабиб показал нам, где у нас были пробелы. Мы работали над этим, и эти дыры залатаны. Мы работаем над борьбой и встаем на ноги, это не секрет. Дастин покончит с ним», — сказал Браун на UFC Countdown.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.