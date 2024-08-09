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Сегодня, 13:59

Хабибуллин: «Складывается ощущение, что в UFC просто не хотят видеть Анкалаева чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец полулегкого веса Глеб Хабибуллин, выступающий в АСА, высказался о проблемах Магомеда Анкалаева в продвижении в UFC.

«Складывается ощущение, что в UFC просто не хотят видеть Анкалаева чемпионом. Им выгоднее Алекс Перейра. Это очевидно. Они просто «морозят» Анкалаева. Сравниться с Магомедом может только Вадим Немков. В UFC? Сложно сказать», — приводит слова Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

В июне этого года глава лиги Дана Уайт заявил, что россиянин может провести бой с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой. В конечном итоге уроженцу Дагестана назначили поединок с австрийцем Александром Ракичем, идущим на серии из двух поражений кряду.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Глеб Хабибуллин
Магомед Анкалаев
UFC
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