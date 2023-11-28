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Сегодня, 09:37

Гловер Тейшейра: «В 35 лет я бы порвал Прохазку и Хилла»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) заявил, что он завершил карьеру из-за того, что начал чувствовать себя медлительнее и слабее, чем раньше.

«Я сказал Алексу [Перейре], когда мы ждали выхода [на UFC 295], что мне этого немного не хватает. Но я делал это не ради денег, я делал это потому, что мне это действительно нравилось. Я скучаю по старым временам, но я не думаю о возвращении, — сказал 44-летний Тейшейра в подкасте Trocao Franca. — Я дрался и получал от этого огромное удовольствие. Я перестал выступать, потому что проиграл некоторым парням, вроде Иржи [Прохазки] и Джамала [Хилла]. Ничего не хочу сказать в адрес этих ребят, но я чувствовал, что дело в возрасте. Я становился медленнее, слабее. Блин, да я в 35 лет мог бы этих парней порвать.

Пришло время двигаться дальше, а что может быть лучше, когда ты видишь кого-то, кто может сделать эту работу лучше тебя? И вместо того, чтобы ревновать или обижаться, ты помогаешь ему всем, что у тебя есть, чтобы он стал еще лучше. Именно это мы и делаем с Алексом. Когда я увидел, что он делает это лучше меня, особенно когда он сказал, что планирует перейти в полутяжелый вес, я подумал: «Я потрачу всю свою энергию на него, потому что я уверен, что он сделает все лучше меня». И у него это получается».

Алекс Перейра (9-2) победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Гловер Тейшейра
Джамал Хилл
Иржи Прохазка
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