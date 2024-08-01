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Сегодня, 14:09

Гончаров: «Скорее всего, Нурмагомедов досрочно победит Сэндхагена»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился ожиданиями от поединка между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном.

«Умар действительно большой фаворит в поединке с Сэндхагеном. Он очень хорошо борется. Кори — высокий ударник, но с не очень хорошей защитой от борьбы и еще более худшим грэпплингом. Нурмагомедов победит, и, скорее всего, досрочно. 70 процентов ставлю на это. Хороший бой для Умара и плохой для Сэндхагена. После победы Нурмагомедов будет одним из претендентов на пояс», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Умар Нурмагомедов (17-0) и Сэндхаген подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
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