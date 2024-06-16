Гончаров оценил шансы Алискерова в бою с Уиттакером

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал, что думает о поединке между россиянином Икрамом Алискеровым и австралийцем Робертом Уиттакером.

«Алискеров получил хороший шанс заявить о себе, стать претендентом и заявить о готовности к реваншу с Чимаевым, если у него есть такая цель. Хамзат нанес Икраму единственное поражение в карьере, и это будет подходящий момент для вызова. Если нет, он может попросить бой с Шоном Стриклендом за статус претендента. Шансы на победу над Уиттакером у Алискерова хорошие. Икрам хорошо борется и сильно бьет», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Изначально Уиттакер должен был подраться с Хамзатом Чимаевым, но последний снялся с боя из-за проблем со здоровьем, а его место занял Алискеров.

Уиттакер и Алискеров проведут поединок 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.