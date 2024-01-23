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Сегодня, 10:16

Гончаров считает, что Бетербиеву будет комфортно драться со Стриклендом в ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался касательно возможного дебюта Артура Бетербиева в смешанных единоборствах.

«Не знаю, зачем ему ММА, когда он находится на вершине бокса и зарабатывает. У него все есть. Если только потешить самолюбие. Если он хочет дебютировать в ММА, он должен драться в UFC. И это должен быть супергромкий бой. Если не с чемпионом, с первым номером рейтинга. Только так. Считаю, что Артуру не стоит связываться с ММА. Он — один из двух лучших боксеров в мире. Бетербиев должен драться с теми ребятами, которые соответствуют стандартам его уровня. А подготовиться, почему нет? Смотря с кем, он будет драться. Допустим, если он встретится с экс-чемпионом UFC Шоном Стриклендом в среднем все, не думаю, что надо большой акцент делать на борьбу. Это зависит от оппозиции. Если соперник — ударник, Артуру будет комфортно», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев последний бой провел против Каллума Смита 14 января в Квебеке (Канада). В этом поединке Артур одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 20 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-beterbievu-budet-komfortno-dratsya-so-striklendom-v-mma-326717/
Артур Бетербиев
Евгений Гончаров
ММА
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