Гончаров считает, что Волкову и Павловичу надо выявить лучшего

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал, что Александр Волков и Сергей Павлович правильно поступили, согласившись сразится друг с другом в UFC.

«Их могли бы мариновать без боев. Не хочешь драться — не дерись. Никто бы напрямую об этом не говорил, но бои бы долгое время не давали, а потом давали те бои, которые им не нужны, — с ребятами заведомо ниже в рейтинге. По-спортивному поединок Павловича и Волкова напрашивался. Бразильцы дерутся с бразильцами, американцы с американцами. Два сильных тяжеловеса должны выяснить, кто лучше и пойдет дальше за титулом. Это флагманы российского тяжелого веса. Я сам к этому стремлюсь. Но эти ребята, оба, номер один. Оба на первом месте. Поэтому надо выяснить, кто сильнее. Их бой должен произойти, как бы мы к этому не относились. Или Павлович победит досрочно, или Волков по очкам», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Бой Волкова и Павловича пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.