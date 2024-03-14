Гончаров заявил, что не ожидал победы Богатырева

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров оценил победу Адама Богатырева в полуфинале Гран-при над Кириллом Корниловым.

«Первый раунд Богатырев выиграл с незначительным преимуществом за счет давления. Второй и третий он проиграл. Четвертый — непонятно. В середине раунда он перевел Корнилова, воспользовался шансом и задушил. Этого никто не ожидал. Даже я — то, что он сможет перевести Кирилла и забрать спину. Молодец, показал неординарный бой. Делал вещи, которые не Корнилов не ожидал. Мне было без разницы, кто выиграет в этом поединке, потому что я знаю, что я — лучший», — цитиурет Гончарова MMA.Metaratings.ru.

9 марта в Москве на турнире ACA 172 Адам Богатырев победил Кирилла Корнилова удушающим приемом в четвертом раунде. Он вышел в финал Гран-при, где встретится с чемпионом ACA в тяжелом весе Евгением Гончаровым.