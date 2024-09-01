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Сегодня, 03:44

Азизян: «Шара Буллет не прогрессирует? Пусть Магомедалиев скажет, кто прогрессирует»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова Гор Азизян ответил главному тренеру клуба Universal Fighter Расулу Магомедалиеву, заявившему, что Шара Буллет не спрогрессировал после трех боев под эгидой UFC.

«Это мнение Расула. Я уважаю его как тренера. Каждый имеет право на свое мнение. Я не считаю, что Шара не спрогрессировал. И весь мир так не считает. Магомедов дерется в лучшей лиге мира, взял два бонуса подряд. UFC доверил ему со-главное событие на крупном турнире. Сейчас, на UFC 308, думаю, он будет драться в главном карде. Пусть Магомедалиев скажет, кто тогда спрогрессировал?» — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

В активе Магомедова 14 побед и ни одного поражения. В октябре на UFC 308 Шара Буллет проведет поединок против Армена Петросяна.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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