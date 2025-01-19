Гор Азизян считает, что Двалишвили должен драться с Яном

Главный тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян оценил итоги поединка между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

19 января Двалишвили нанес Нурмагомедову первое поражение в карьере в соглавном поединке турнира UFC 311, сохранив чемпионский титул в легчайшем весе.

«Я согласен с решением судей. Умару немного не хватило опыта, Мераб не сделал ничего особенного: давил и просто был активен. Видел статистику боя, я не согласен судьями, потому что Умару дал бы только первый раунд.

Умар тратил все внимание на проходы, чтобы Мераб не смог ничего сделать, и в этом показался активным. Двалишвили знает свое кардио, он мог бы драться еще два раунда. Следующий бой Мераба должен быть с Петром Яном», — сказал Азизян MMA.Metaratings.ru.

На счету 34-летнего Двалишвили 19 побед и четыре поражения, в активе 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и одно поражение.