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Сегодня, 18:45

Гор Азизян считает, что Двалишвили должен драться с Яном

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян оценил итоги поединка между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

19 января Двалишвили нанес Нурмагомедову первое поражение в карьере в соглавном поединке турнира UFC 311, сохранив чемпионский титул в легчайшем весе.

«Я согласен с решением судей. Умару немного не хватило опыта, Мераб не сделал ничего особенного: давил и просто был активен. Видел статистику боя, я не согласен судьями, потому что Умару дал бы только первый раунд.

Умар тратил все внимание на проходы, чтобы Мераб не смог ничего сделать, и в этом показался активным. Двалишвили знает свое кардио, он мог бы драться еще два раунда. Следующий бой Мераба должен быть с Петром Яном», — сказал Азизян MMA.Metaratings.ru.

На счету 34-летнего Двалишвили 19 побед и четыре поражения, в активе 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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