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Сегодня, 21:30

Алекса Грассо — Валентина Шевченко: результаты боев и статистика соперниц по UFC 306

Алекса Грассо проведет поединок с Валентиной Шевченко на UFC 306
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо встретится экс-чемпионкой, первым номером этой весовой категории Валентиной Шевченко в соглавном поединке UFC 306 в городе Лас-Вегас (Калифорния, США) в ночь на 15 сентября. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Sphere». Это будет третий титульный бой между спортсменками.

На счету 31-летней Грассо — 16 побед, 3 поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах. 36-летняя Шевченко на профессиональном уровне имеет 23 победы, 4 поражения и одна ничья.

Последние свои два боя девушки провели друг против друга. Первая встреча состоялась 4 марта 2023 года на турнире UFC 285 и завершилась победой мексиканки удушающим приемом сзади. Валентина утратила титул, проиграв первый раз с 2017 года. Реванш состоялся 16 сентября прошлого года на турнире UFC Fight Night 227 и завершился вничью (раздельное решение судей), при этом Грассо сохранила пояс.

Бой между Грассо и Шевченко начнется ориентировочно в 6.30 15 сентября по московскому времени. Следить за важными событиями поединка можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
UFC
ММА

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